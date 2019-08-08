قائد مقاومة شعبية حاور بوتين مرتين .. الآن ومنذ 20 عاما (صورة)

عثر مستخدمو الإنترنت ضمن صور فوتوغرافية قديمة تعود إلى عام 1999 على صورة أظهرت فلاديمير بوتين يرحب بأفراد المقاومة الشعبية المشاركين في مكافحة الإرهابيين في داغستان.

وقال المستخدمون إن الشخص الذي صافحه باليد فلاديمير بوتين (رئيس الوزراء الروسي آنذاك) على الصورة الفوتوغرافية القديمة هو، محمد عمر غجييف، أي الشخص نفسه الذي تحدث مع بوتين أثناء حواره التلفزيوني (الخط المباشر) مع الشعب عام 2019.

كومسومولسكايا برافدا

ونشرت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" مؤخرا تلك الصورة الفوتوغرافية القديمة في حديث أدلى به بطل روسيا اللواء، رستم مرادوف، نائب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي حاليا، بمناسبة ذكرى مرور 20 عاما على انطلاق عملية مكافحة الإرهاب في جبال جمهورية داغستان الروسية بشمال القوقاز.

وترأس فلاديمير بوتين آنذاك تلك العملية الناجحة وشكر أفراد المقاومة الشعبية الداغستانية الذين أبدوا شجاعة في التصدي للإرهابيين دفاعا عن وطنهم وأمن روسيا.

وطلب محمد عمر غجييف من بوتين في الحوار التلفزيوني معه نيابة عن سكان بلدة بوتليخ الداغستانية الجبلية بمنح أفراد المقاومة الشعبية المشاركين في مكافحة الإرهابيين منزلة قدامى المحاربين والعمليات العسكرية. كما اقترح رفع نخب المواطنين الروس كلهم الذين دافعوا عن سلامة الأراضي الروسية وضحوا بحياتهم في الحرب ضد الإرهابيين.

يذكر أن 37 مدنيا من المليشيات الشعبية سقطوا وأصيب أكثر من 700 مدني بجروح في المعارك ضد الإرهابيين عام 1999 في داغستان.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا