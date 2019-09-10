شركة روسية تطور طائرة نقل فائقة الثقل

أنهت شركة "أفياستار" من مدينة أوليانوفسك" الروسية العمل على استعادة جاهزية طائرة النقل العسكري فائقة الثقل " آن – 124 – 100" (روسلان).

وهي طائرة ثانية قامت الشركة بتحديثها العام الجاري.

وأقلعت طائرة النقل الجمعة 6 أغسطس من مطار الشركة في مدينة أوليانوفسك متجهة إلى قاعدتها الجوية.

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وتضمن برنامج استعادة جاهزية الطائرة تقييم حالتها التقنية وإصلاح الأعطال المكتشفة واستبدال قطع الغيار الأجنبية الصنع بقطع غيار محلية واختبار الطائرة في الجو.

وقال ناطق باسم الشركة إنها ستقوم العام الجاري بتحديث الطائرة الثالثة من طراز "روسلان" وتسلمها للقوات الجوية والفضائية الروسية.

يذكر أن " آن – 124 – 100" (روسلان) هي طائرة سوفيتية الصنع لا مثيل لها في العالم وإنها تخصص لنقل الحمولة فائقة الثقل.

وتوصل خبراء الشركة بعد تقييم الحالة التقنية لطائرة النقل إلى أنها تستطيع أن تحلق لمدة 50 ألف ساعة وتقوم بـ10 آلاف رحلة جوية خلال 45 عاما قادما.

المصدر: سلاح روسيا