روسيا تؤكد أن العقوبات الأمريكية لن تمنعها من إنتاج طائرة "أم أس-21"

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية لن تمنع روسيا من إنتاج الطائرة الروسية من طراز "أم أس-21"

وقال بوتين في جلسة لمنتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك بالشرق الأقصى الروسي: "ظهرت عندنا طائرة متوسطة المدى جيدة جدا وتنافسية وهي طائرة "أم أس-21". وتعد اليوم منافسا واضحا لطائرة "بوينغ-737". غير أن الولايات المتحدة أدرجت عددا من المواد الضرورية لإنتاج جناح هذه الطائرة في قائمة العقوبات. وسنقوم بإنتاج هذه المنتجات بأنفسنا".

وذكر في الوقت نفسه أن روسيا كانت جاهزة لشراء المواد الأمريكية ذات الصلة مثلما تشتري الولايات المتحدة التيتانيوم الروسي لاستخدامه في إنتاج طائرات "بوينغ".

وأوضح: "نريد وقتا. وكنا نعتقد أننا نحتاج إلى عامين، لكن أعتقد حاليا أننا نحتاج إلى عام ونصف العام. إنها (الطائرة) تطير في روسيا. وستظهر هذه المنتجات لدينا. ومن الممكن أن يكون هذا الوضع جيد جزئيا لأننا سنحصل على المواد الضرورية الخاصة ولن نعتمد على أحد في هذا المجال".

المصدر: إنترفاكس