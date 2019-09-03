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الدفاع الروسية: سقوط طائرة هجومية من طراز سو 25 في إقليم ستافروبل ويجري البحث عن طياريها

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الدفاع الروسية: سقوط طائرة هجومية من طراز سو 25 في إقليم ستافروبل ويجري البحث عن طياريها
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء عن سقوط طائرة حربية هجومية من طراز سو 25 أو ب في إقليم ستافروبل ويجري البحث عن طياريها اللذين قفزا بالمظلة.

ووفق وزارة الدفاع جرى الحادث حين كانت الطائرة تقوم بتحلق تدريبي دوري، وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة لم تكن تحمل ذخائر، وسقطت في منطقة خالية من السكان. 

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصدر قوله إن الاتصال بالطائرة فقد قبل تحطمها.

يتبع...

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