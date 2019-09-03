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بوتين: سوف ترون أنني سأفعل كل ما أقول!

أخبار روسيا

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بعد اجتماع استمر أكثر من ساعة مع مسؤولين فدراليين ومحليين، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات لم تكن مقررة مع سكان مدينة تولون التي ضربتها الفيضانات مؤخرا في سيبيريا.

وأثناء الاجتماع حاول السكان إيصال مطالبهم إلى الرئيس، بينما جمع المسؤولون الفدراليون كل الطلبات وملاحظات السكان.

وأثناء مغادرته المدينة، أكّد الرئيس على متابعته كل الأمور الخاصة بالمدينة بكل دقة، ووعد بالنظر في طلبات السكان كي ينال الجميع حقوقهم.

 وقال: "سوف أتابع بدقة ما يحدث عندكم هنا، وسنعمل حتما على أن ينال كل ذي حق حقه، وسوف ترون أنني سأفعل كل هذا!".

وكانت الفيضانات قد اجتاحت مدينة تولون ومقاطعة إيركوتسك عموا وأودت بحياة 25 شخصا، وظل 6 أشخاص في عداد المفقودين.

كما دمرت حوالي 11 ألف مبنى، و22 جسرا، وتضرر بها أكثر من 45 ألف شخص، حيث لحقت خسائر جسيمة نهاية يوليو الماضي.

يشار إلى أنها ليست الزيارة الأولى للرئيس بوتين لتولون والمناطق المنكوبة، بل الثانية من نوعها.

المصدر: RT

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