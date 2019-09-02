الدفاع الروسية: ستتم مناقشة تجربة صد هجمات الدرون في سوريا أمام لجنة تابعة لرابطة الدول المستقلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أحد الموضوعات الرئيسة لاجتماع لجنة الدفاع الجوي لبلدان رابطة الدول المستقلة، سيكون الخبرة المكتسبة في سوريا لصد هجمات ضخمة بالطائرات المسيرة.

وقال المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الروسية: "أحد الموضوعات الملحة التي سيتم مناقشتها في الاجتماع يوم الثلاثاء في مدينة أستراخان (الروسية) ستكون تجربة صد هجمات ضخمة بالطائرات المسيرة، خلال إجراءات القوات الروسية ضد الإرهابيين في سوريا".

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وستقدم اللجنة تلخيصا لعملها في النصف الأول من عام 2019، بالإضافة إلى مناقشة التدريب العملي والقتالي المشترك لنظام الدفاع الجوي المتكامل لرابطة الدول المستقلة في عام 2020.

وتحضر الاجتماع الـ 51 للجنة وفود من وزارات الدفاع في أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى ممثلين لأمانة مجلس وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة ومؤسسات المجمع العسكري الصناعي لبلدان الكومنولث، وخبراء في مجال البحوث المتعلقة بقضايا الدفاع الجوي والتدريب العسكري.

المصدر: تاس