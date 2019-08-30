أكثر من ربع مليون شخص زاروا معرض ماكس خلال 4 أيام

أعلن مصدر في مديرية الشرطة بمقاطعة موسكو، أن أكثر من ربع مليون شخص زاروا فعاليات معرض ماكس الدولي للطيران، خلال 4 أيام .

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وقال: "تفيد المعطيات المتوفرة الجمعة، بأن عدد زوار فعاليات المعرض اليوم، بلغ 103 آلاف شخص. ولم يتم تسجيل أي مخالفات خلال ذلك".

وأشار المصدر، إلى أن عدد زوار المعرض خلال الأيام الأربعة بعد افتتاحه، بلغ 254 ألفا. وقال: "في يوم الثلاثاء، أثناء افتتاح المعرض، بلغ عدد الزوار 40870 شخصا، ويوم الأربعاء – 51 ألفا و300 شخص، واالخميس أكثر من 51 ألفا".

ونوه المصدر، بأن الجمعة كان أول يوم، سمح فيه للجميع بدخول المعرض. ويتوقع المشرفون على تنظيم الفعالية، أن يحدث أكبر تدفق للجمهور، في يومي السبت والأحد.

وكانت قد انطلقت الثلاثاء في ضواحي العاصمة الروسية فعاليات المعرض الدولي للطيران والفضاء "ماكس- 2019"، بمشاركة دولية فعالة، حيث ستعرض أحدث التكنولوجيا والتقنيات في مجال الطيران والفضاء.

المصدر: تاس