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شركة "أوروس" الروسية تكشف عن مروحية فاخرة

العلوم والتكنولوجيا

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كانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق باحتمال توسيع أسطول ماركة "أوروس" الذي يمكن أن يضم دراجات نارية وحتى مروحيات.

وقد كشف معرض "ماكس – 2019" عن مروحية فاخرة من طراز "أنسات"  تم تصميمها وفق منصة سيارة "أوروس – سينات" الفاخرة.

شركة
مروحيات روسيا
مروحية "أوروس"

وحتى ديكور صالونها تكرر في المروحية، إذ أن المهندسين أنفسهم الذين صمموا صالون السيارة شاركوا في تصميم ديكور صالون المروحية. وهناك عدد من الحلول الهندسية الفريدة التي لا تستخدم إلا في سيارات سيدان.

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وعلى سبيل المثال تم تزويد الصالون بنظام القيادة على شكل مستشعرات تفاعلية. أما كراسي المروحية فتم تجهيزها بإضاءة كهربائية شخصية لكل راكب. وهناك مكيفات هواء ومآخذ لشحن بطاريات الهواتف الذكية.

وبدأ تحقيق مشروع مروحية "أوروس" في أبريل الماضي لينتهي قبل افتتاح معرض "ماكس" مباشرة.

المصدر: فيستي

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