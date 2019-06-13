مصنع " قازان" الروسي يسلم 30 مروحية خفيفة مطورة للجيش الروسي

أفادت بوابة Mil.Press الإلكترونية الروسية بأن مصنع المروحيات بمدينة قازان سيسلم 30 مروحية خفيفة تدريبية مطورة من طراز "أنسات-أو" لكلية المروحيات العسكرية في مدينة سيزران عام 2020

إقرأ المزيد

وجاء في مذكرة إصلاح المروحية في مصنع قازان للمروحيات أن المرحلة الأولى لإصلاح وتطوير مروحية "أنسات" الخفيفة اختتمت عام 2018. ويتوقع أن تنتهي المرحلة الثانية العام المقبل، مع العلم أن المصنع يتهيأ الآن لإنتاج مروحيتي "أنسات" الخفيفة المطورة و"مي – 38" الثقيلة على دفعات بدءا من عام 2020.

وأشارت المذكرة إلى أن الغاية من تطوير مروحية "أنسات" هي جعل مواصفاتها تتناسب مع الشروط والمتطلبات العالمية.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قد تسلمت إلى حد الآن 50 مروحية خفيفة تدريبية من طراز "أنسات – أو" وذلك بناءً على 3 اتفاقيات تم توقيعها في وقت سابق بمبلغ نحو ملياري روبل ( ما يعادل 33 مليون دولار).

يذكر أن "أنسات" عبارة عن مروحية خفيفة متعددة المهام ذات محركين ينتجها مصنع قازان الروسي للمروحيات. ويمكن استخدامها لنقل البضائع والمعدات، أو الركاب، إذ أنها قادرة على نقل 7 أفراد. كما أنها تستطيع التحليق في درجات حرارة تتراوح بين 45 درجة مئوية تحت الصفر، و 50 درجة مئوية فوق الصفر.

المصدر:سلاح روسيا