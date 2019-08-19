الدفاع الروسية تعلن موعد مناورات "Center-2019" الاستراتيجية بمشاركة 130 ألف عسكري

أعلنت الدفاع الروسية أن مناورات "Center-2019" الاستراتيجية ستقام في الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر، بمشاركة نحو 130 ألف عسكري وأكثر من 20 ألف وحدة من المعدات والأسلحة ونحو 600 طائرة.

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "في المجموع، سيشارك في تدريبات مركز القيادة الاستراتيجية، 128 ألفا من العسكريين، وأكثر من 20 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية، وزهاء 600 طائرة وما يصل إلى 15 سفينة وسفينة دعم".

وأوضحت أن التحركات الأساسية ستجري في ثماني ساحات تدريب في روسيا على النحو التالي: ساحتي توتسكي ودونغوز في مقاطعة أورينبورغ، وأداناك في داغستان، وآشولوك في ضواحي آستراخان، وساحة تشيباركولسكي في مقاطعة تشيليابينسك، وسافاكوليفو بضواحي كورغان، وساحتي آليسكي ويورغينسكي في إقليم آلتاي ومقاطعة كيميروفو، مشيرة إلى أن بعضا من مراحل التدريب ستجرى "وفقا لخطط منفصلة" في ساحات تدريب في دول أجنبية.

وأضافت الدفاع الروسية أنه "سيتم في بحر قزوين تنفيذ عمليات تجمع قوات أسطول بحر قزوين، في سياق دعم القوات البرية المتواجدة على الساحل، وحماية مسارات التواصل البحرية ومناطق النشاط الاقتصادي البحري".

وأشارت الوزارة إلى أنه خلال المناورات، سيتم التعامل مع مسائل تتعلق باستخدام مجموعات دول التحالف في مكافحة الإرهاب الدولي وضمان الأمن العسكري في الوجهة الاستراتيجية لآسيا الوسطى.

كما أكدت الوزارة أن الأهداف الرئيسة لـ "Center-2019" لن تقتصر على التحقق من مستوى القوات وتدريبها العملي، ولكن أيضا لزيادة مستوى التعاون واستعراض استعداد الجيوش في روسيا ودول آسيا الوسطى لحماية المصالح الوطنية.

وقالت الوزارة في بيانها إن المناورات ستجرى على مرحلتين، أولا التعامل مع مسائل الحرب على الإرهاب، وصد هجمات من الجو، والاستطلاع والإجراءات الدفاعية، وثانيا، ستشمل التحول إلى الهجوم، من أجل هزيمة العدو المفترض.

ومن الجانب الروسي، ستشارك قوات المنطقة العسكرية المركزية وأسطول بحر قزوين، بالإضافة إلى جزء من قوات المنطقة العسكرية الشرقية والقوات المحمولة جوا وطيران النقل العسكري التابع لسلاح الجو الروسي.

المصدر: تاس