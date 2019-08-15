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الكرملين: الطياران بطلان

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الكرملين: الطياران بطلان
Sputnik
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أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن ارتياحه للنهاية السعيدة التي آل إليها حادث الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب روسية فجر اليوم الخميس في ضواحي موسكو.

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وفي تصريحات لوسائل الإعلام، وصف بيسكوف الطيارين اللذين هبطا بالطائرة بسلام بالبطلين، وقال: "نجا ركاب الطائرة وأفراد طاقمها، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونهنئ الطيارين البطلين اللذين هبطا بالطائرة وأنقذا أرواح الركاب".

وأكد بيسكوف أن الكرملين، وبأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، سيتم الإجراءات الخاصة بمنح الطيارين الأوسمة الحكومية التي يستحقانها في أسرع وقت ممكن، بعد تلقيه الوثائق المطلوبة.

يذكر أن الطائرة اضطرت للهبوط في ضواحي موسكو فجر اليوم بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين تمكنا من الهبوط بالطائرة، التي كان على متنها 226 راكبا فضلا عن أفراد طاقمها الـ7، في حقل زراعي قرب إحدى القرى على بعد بضعة كيلومترات من مطار إقلاعها.

المصدر: RT

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