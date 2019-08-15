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هبط بطائرته في حقل ذرة وأنقذ حياة أكثر من 200 شخص

أخبار روسيا

هبط بطائرته في حقل ذرة وأنقذ حياة أكثر من 200 شخص
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الطيار ضمير يوسوبوف
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كشفت شركة "أورال إيرلاينز" عن اسم طيارها الذي أنقذ حياة 226 راكبا عندما هبط بطائرته بسلام في حقل ذرة بعد تعطل محركيها قرب مطار الإقلاع بضواحي موسكو فجر اليوم الخميس.

وأفادت متحدثة باسم الشركة بأن قائد الطائرة هو ضمير يوسوبوف البالغ 41 عاما، والتحق بالشركة بعد تخرجه بدرجة امتياز من جامعة بطرسبورغ الحكومية للطيران المدني عام 2013، وتجاوز معدل تحليقه 3000 ساعة طيران.

أما الطيار الثاني فهو غيورغي مورزين البالغ 23 عاما، وهو أيضا من خريجي جامعة بطرسبورغ للطيران المدني والتحق بالشركة العام الماضي وسجل أكثر من 600 ساعة طيران.

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وكانت طائرة "إيرباص" تابعة للشركة في رحلة من موسكو إلى سيمفيروبل جنوبي البلاد، عندما اصطدمت لدى إقلاعها بسرب من الطيور، ما تسبب في تعطل محركيها مما منع الطائرة من الارتفاع بالشكل المطلوب.

وقرر قائد الطائرة الهبوط بها في حقل ذرة قرب المطار بعد إطفائه محركيها وطي عجلاتها في خطوة محفوفة بالمخاطر، لاسيما وأن الطائرة لم تقض في الجو أكثر من دقيقة منذ إقلاعها وكان خزانها يحتوي على نحو 16 ألف لتر من الوقود.

وانتهى الهبوط بسلام، حيث لم يصب إلا 23 شخصا بجروح معظمها طفيفة، وتولى قائد الطائرة شخصيا تنظيم عملية إجلاء الركاب، قبل وصول رجال الطوارئ إلى موقع الحادث.

المصدر: "نوفوستي"

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