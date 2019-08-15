إصابة 23 شخصا بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في ضواحي موسكو

أصيب 23 شخصا إصابات طفيفة ومتوسطة إثر هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية من طراز "ايرباص-321" في ضواحي موسكو فجر اليوم الخميس بعد اندلاع النار في محركيها.

وأفادت شركة "أورال أيرلانز" بأن طائرة تابعة لها اضطرت للهبوط فور إقلاعها من مطار جوكوفسكي متجهة إلى سيمفيروبل عاصمة جمهورية القرم جنوبي البلاد، بعد تعطل محركيها بسبب اصطدامها بسرب من الطيور.

В Подмосковье через 15 минут после взлета пассажирский самолет Airbus A-321, вылетевший в Симферополь, после столкновения с птицей экстренно сел на поле возле деревни Рыбинское https://t.co/JjSw8vzRPPpic.twitter.com/kbIACJbRPe — Виталий С. (@vits2014) August 15, 2019

وذكرت وزارة الطوارئ أن الطيارين تمكنا من الهبوط بالطائرة، التي كان على متنها 324 شخصا بينهم 7 هم أفراد الطاقم، في حقل زراعي قرب إحدى القرى على بعد بضعة كيلومترات من المطار.

وأضافت أن الطائرة لم تتعرض للحريق بعد الهبوط، وتم إجلاء الركاب من موقع الحادث، بينما نقل المصابون الـ23، وبينهم تسعة أطفال، إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتتراوح إصاباتهم بين كدمات ورضوض وإصابات متوسطة.

Airbus A321 Уральских авиалиний экстренно сел в поле после выхода из строя обоих двигателей в результате попадания птиц.



Видео эвакуации из самолета: pic.twitter.com/Pcf5FxG4lC — Гагарин (@GagarinRocket) August 15, 2019

المصدر: وكالات