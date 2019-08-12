طلاب روس ابتكروا نعشا مسيرا

ابتكر الطلاب الروس من سيبيريا نعشا مسيرا مصمما على أساس سيارة "لادا كالينا" الروسية الصنع بمقدوره السير بسرعة 5 كيلومترات في الساعة.

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وجه فريق من الطلاب مشروعه التقني إلى مؤسسة المبادرة التقنية القومية "أوتونيت"، مشيرا إلى أن مشروعه ليس بحاجة إلى تمويل بل يمكن أن يستخدم لنقل الموتى إلى المقابر.

فيما أعلن ناطق باسم المؤسسة بعد تلقيها المشروع قائلا: "نأمل بأن يتمكن الطلاب من زيادة سرعة سيارتهم ذاتية القيادة، لنستطيع استخدامها لأغراض أخرى غير نقل الموتى" .

يذكر أن تكنولوجيات تصميم وسائل النقل ذاتية القيادة تستخدم على نطاق واسع، لنقل الركاب وتنظيف الشوارع وإزالة النفايات والحمولة من داخل المستودعات وغيرها.

جدير بالذكر أن "المبادرة التقنية القومية" عبارة عن برنامج حكومي يرمي إلى تهيئة الظروف لتشكيل أسواق جديدة، وضمان الزعامة التكنولوجية الروسية بحلول عام 2035.

المصدر: تاس