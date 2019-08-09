فوز الطاقميْن الروسيين في السباقات الفردية لبياتلون الدبابات بضواحي موسكو

انتهت يوم 9 أغسطس في ضواحي موسكو السباقات الفردية للدبابات في إطار مسابقة "بياتلون الدبابات -2019" الدولية.

وفاز الطاقمان الروسيان الأول والثاني بقيادة، ميخائيل جيلين، وقسطنطين فرتونوف، بالميداليتين الذهبية والفضية حيث أحرز الطاقم الروسي الأول 17 دقيقة و30 ثانية، فيما سجل الطاقم الثاني 18 دقيقة و55 ثانية وذلك بإصابة 100% من الأهداف التدريبية. وأحرز الطاقم الصيني بدبابة Type-96B الصينية الصنع الميدالية البرونزية في السباق الفردي.

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ومنح كل من أفراد الطاقم الذهبي جائزة سيارة "واز – باتريوت". أما أفراد الطاقم الفضي فمنحوا سيارة "لادا غرانتا". فيما نال أفراد الطاقم البرونزي جائزة الدراجة النارية.

وستنطلق في ميدان "ألابينو" التدريبي بضواحي موسكو 10 أغسطس سباقات التتابع الجماعية للطواقم من أجل نيل كأس بياتلون الدبابات باعتباره أهم جائزة للمسابقات.

ويبدأ الدور نصف النهائي الأول للسباق الجماعي الساعة 11 يوم 10 أغسطس بمشاركة المنتخبات الصيني والكازاخي والأذربيجاني والصربي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا