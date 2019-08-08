بياتلون الدبابات في موسكو.. سوريا والسودان أهم المشاركين اليوم

تنطلق حاليا فعاليات اليوم الأخير من مسابقة "بياتلون الدبابات-2019" الدولية القسم الفردي، ضمن مسابقة الألعاب العسكرية 2019 المقامة في ضواحي موسكو 3-17 أغسطس.

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وسوف تتضمن فعاليات اليوم الخميس مشاركة فرق: كازاخستان وسوريا ومنغوليا وفنزويلا في تمام الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، ومشاركة فرق: السودان وفيتنام وكوبا وأنغولا بتمام الساعة 16:00 بتوقيت موسكو.

وسوف ننقل لكم بثا مباشرا لهذه المسابقة على موقع RT.

يذكر أن مسابقة "بياتلون الدبابات - 2019" الدولية تقام في الفترة ما بين 3 و17 أغسطس في ميدان التدريب "ألابينو" بضواحي موسكو، وتشارك فيها أطقم الدبابات التي تمثل 34 جيشا بما فيها الجيش الإيراني والجيش العربي السوري والجيش السوداني.

المصدر: RT