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مصرع 6 أشخاص بحادث سير وسط روسيا

أخبار روسيا

مصرع 6 أشخاص بحادث سير وسط روسيا
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لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون بحادث سير على أحد طرقات مقاطعة ريازان وسط روسيا فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن حافلة صغيرة من نوع Mercedes-Benz Vitо انحرفت عن مسارها وخرجت إلى الاتجاه المعاكس لتصطدم بسيارة Toyota Land Cruiser.

وأشارت الشرطة إلى أن وجهة الحافلة كانت طاجكستان، وأن سائقها وجميع ركابها كانوا من مواطني البلد المذكور.

وذكرت مصادر طبية محلية أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات، وبينهم أربع حالات خطيرة.

المصدر: وكالات

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