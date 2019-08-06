"بروتون-إم" يحمل إلى الفضاء قمرا عسكريا

أعلن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع الروسية، أنه تم بنجاح إطلاق صاروخ النقل "بروتون-إم" وعلى متنه القمر الصناعي "بلاغوفيست" للأغراض العسكرية من مطار "بايكونور" الفضائي.

وأشار المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الروسية، إلى أن عملية الإطلاق تمت بنجاح عند الساعة 00.56 بتوقيت موسكو فجر يوم 6 أغسطس الجاري.

وعند الساعة 01.01 بدأت وسائل القوات الجو-فضائية الروسية بمتابعة الصاروخ، وفي الساعة 01.06 انفصل رأس الصاروخ مع وحدة التعجيل "بريز-إم" والقمر الصناعي عن المرحلة الثالثة من الصاروخ. وقد أوضح مصدر في وزارة الدفاع الروسية أن وحدة التعجيل ستضع القمر الصناعي في مداره المحدد خلال بضع ساعات.

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وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لتصريحات إيغور موروزوف، نائب قائد القوات الجو-فضائية الروسية سيتم في عام 2019 إطلاق آخر قمر صناعي للأغراض العسكرية من مطار بايكونور الفضائي، بعد ذلك سيتم إطلاق جميع الأقمار للأغراض العسكرية من مطار بليسيتسك الفضائي في روسيا.

ويذكر أن ذلك القمرهو الرابع من سلسلة أقمار "بلاغوفيست" المخصصة للاتصالات العسكرية، حيث أطلق القمر الأول في أغسطس عام 2017 والثاني في أبريل 2018 والثالث في ديسمبر 2018.

المصدر: نوفوستي