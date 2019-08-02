ريابكوف: لن نخسر أبدا في سباق تسلح قد تطلقه واشنطن

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف في حديث لـRT إن روسيا لن تخسر أبدا في سباق تسلح جديد بات يلوح في الأفق بعد خروج واشنطن من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى.

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وعبر ريابكوف عن قناعته بأن واشنطن ستتسبب بإطلاق العنان لجولة جديدة من سباق التسلح قائلا: "رغم تأكيد الرئيس ترامب على عدم جدوى سباق التسلح والاستثمارات في المعدات العسكرية، سيستمر هذا التوجه".

وأكد أن "روسيا لن تخسر أبدا في مثل هذا السباق، لقد أظهرنا بالفعل قدرتنا على إيجاد حلول ناجعة وفعالة من حيث التكلفة لمواجهة أي تحديات قائمة أمامنا، وبالتأكيد سنثبت قدراتنا مرة أخرى بعد أن دمرت الولايات المتحدة معاهدة الصواريخ".

ريابكوف: تجنيب العالم سباق التسلح رهن بصناع القرار الأمريكي

وشدد ريابكوف على أن الولايات المتحدة هي التي يمكن أن تبادر ببدء مرحلة جديدة من سباق التسلح، نظرا إلى أن روسيا أعلنت أنها لن تنشر على الأرض صواريخ من الفئات القصيرة والمتوسطة المدى إلا في المناطق التي تنشر واشنطن منظوماتها الصاروخية فيها.

وقال: "أود الإشارة إلى أن روسيا قد أبدت مسؤولية عالية بإعلانها الالتزام بالحظر الأحادي على نشر الأسلحة من الأنواع المذكورة، وإن تم تطويرها، ما دامت الولايات المتحدة ستتخذ خطوة مماثلة في أي منطقة من العالم. لذلك القرار الآن بين يدي الولايات المتحدة، وعليها أن تختار الطريقة التي ستسير فيها".

وحذر ريابكوف من تزايد عوامل الخطورة في العالم، مشبها الحالة الراهنة في مجال الحد من التسلح الدولي ونزع السلاح وحظر الانتشار، بتلك التي تشكلت إبان "الحرب الباردة".

ريابكوف: يجب حماية الهيكلية الدولية لمنع انتشار الأسلحة

وأضاف: "ينبغي التركيز الآن على الحفاظ على الهيكلية الدولية للحد من انتشار الأسلحة، والتي تضمنها في المقام الأول معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت 3 الموقعة في العام 2010) التي تمنع انتشار الأسلحة النووية.. علينا أن نعكف بمزيد من النشاط والعزم والتركيز وباستخدام موارد رأس المال السياسي لوقف هذا التطور الخطير للأوضاع".

ريابكوف: وعود الناتو بعدم نشر الصواريخ المحظورة في أوروبا غير مقنعة



وأكد ريابكوف أن موسكو تعتبر تأكيدات الناتو عدم وجود أي خطط أو نوايا لدى الحلف لنشر الصواريخ المحظورة في أوروبا، عندما سيتم تطويرها من قبل الولايات المتحدة.

وقال موضحا: "تعلمنا من التجربة السابقة أن الخطط يمكن أن تتغير بسرعة ويمكن اختلاق ذريعة لأي شيء في ظروف الحالة السياسية الحالية المضطربة".

وجدد دعوة موسكو إلى الناتو لإعلان الحظر على نشر الصواريخ في أوروبا، قائلا: "إن مقترحنا لا يزال على الطاولة وعلى الناتو أن يحذو حذو روسيا ليعلن الحظر أحاديا على نشر الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى التي كانت محظورة بموجب معاهدة الصواريخ حتى اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ رفض اليوم فكرة أن يحظر الحلف نشر الصواريخ، معتبرا أن المقترح الروسي "يفتقر للمصداقية"، وأكد أنه "لا توجد صواريخ جديدة تابعة للولايات المتحدة أو الناتو في أوروبا".

ريابكوف: تأقلت روسيا مع العقوبات الأمريكية ولن تحولها عن مسارها



وأدرج ريابكوف العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على خلفية قضية تسمم الضابط السابق في الاستخبارات الروسية سيرغيسكريبال ضد روسيا، في سياق سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، معتبرا إياها انعكاسا عن السياسة الأمريكية الداخلية وإحدى أدوات في الصراع السياسي الداخلي.

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وشدد على أن روسيا نجحت في التأقلم مع العقوبات الأمريكية المستمرة وحتى تمكنت من الاستفادة منها لرفع فعالية بعض قطاعات الاقتصاد الوطني مثل الزراعة.

وأضاف أن "العقوبات الأمريكية لا تمنعنا من تنمية البلاد.. مصممون على اتباع الطريق الخاص بنا وحماية البلاد من الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية".

والتدبير الأساسي بين الإجراءات الهادفة إلى حماية البلاد من العقوبات الأمريكية هو الابتعاد عن النظام المالي الأمريكي ورفض استخدام الدولار الأمريكي كوسيلة رئيسية للدفع في التبادل التجاري حول العالم.

المصدر: RT



