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زاخاروفا: العقوبات ضد ظريف تؤكد سير واشنطن في طريق مسدود

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زاخاروفا: العقوبات ضد ظريف تؤكد سير واشنطن في طريق مسدود
Sputnik
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
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انتقدت وزارة الخارجية الروسية سياسة العقوبات الأمريكية التي استهدفت الأربعاء وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، قائلة إن العقوبات هي "الشيء الوحيد الذي تجيده الدبلوماسية الأمريكية".

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واعتبرت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة باتباعها سياسة العقوبات "تحشر نفسها في الزاوية"، مضيفة: "إنهم (الأمريكيون) حرموا أنفسهم من فرصة استخدام طائفة واسعة من الأدوات الدبلوماسية لحل مختلف القضايا والمشاكل، وامتفوا بأداة وحيدة فقط وهي العقوبات". 

وشددت زاخاروفا على أن سياسة العقوبات "غير فعالة ولا تعط ثمارا أبدا وتفتقر للمصداقية وتلحق الضرر بمن يفرضها".

وأشارت إلى أن "لجوء دولة كبيرة وعظيمة ونافذة إلى فرض العقوبات الأحادية كعنصر لمعالجة قضية بمثابة إعلان عن عجز باقي مؤسساتها".

وأضافت أن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو "لماذا تسير الإدارة الأمريكية ودبلوماسيتها في هذا الطريق الذي يؤدي إلى مأزق".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة أدرجته في قائمتها للعقوبات لاعتبارها أنه يشكل تهيددا على أجندة واشنطن.

المصدر: نوفوستي

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