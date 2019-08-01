البحرية الروسية تجري مناورات في بحر البلطيق

نقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية، أن بحر البلطيق شهد يوم 1 أغسطس انطلاق مناورات "درع المحيط" البحرية العملياتية.

وستستمر المناورات التي تجري بقيادة قائد سلاح البحرية اللواء البحري، نيقولاي بيمينوف، لغاية 9 أغسطس الجاري.

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وتشارك في المناورات 70 سفينة حربية وزورقا وسفينة مساعدة و58 طائرة ومروحية بحرية.

وشكلت السفن والزوارق البحرية التي شاركت في العرض البحري العسكري الذي أقيم في 28 يوليو في سان بطرسبورغ بمناسبة عيد البحرية الروسية شكلت أساسا لمجموعة السفن المشاركة في المناورات.

وسيتدرب البحارة الروس أثناء المناورات على التعاون بين السفن الحربية عند استخدام السلاح البحري، كما يتدرب الضباط على تطوير سبل قيادة القوات البحرية استعدادا للدفاع عن المصالح القومية لروسيا.

يذكر أن مناورات "درع المحيط" أجريت لأول مرة في الفترة ما بين 1 و8 سبتمبر عام 2018 في البحر الأبيض المتوسط، حيث شاركت 26 سفينة بحرية و34 طائرة بحرية، بما فيها طائرات "تو-160" الاستراتيجية ومقاتلات "سوخوي". أما طراد "المارشال أوستينوف" فتولى آنذاك قيادة المناورات.

المصدر: تاس