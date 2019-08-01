روسيا: خططنا العسكرية تأخذ بالحسبان قواعد الصواريخ الأمريكية في بولندا ورومانيا

كشف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الخطط العسكرية لبلاده تأخذ في الحسبان قواعد الدفاع الصاروخي الأمريكية في بولندا ورومانيا، ومخازن رؤوسها الحربية في أوروبا.

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وقال لوكالة "إنترفاكس" اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالجوانب المحددة للتخطيط العسكري وتوزيع الأهداف، فهذه مسألة تقع خارج نطاق المناقشة العامة. نفترض أن القواعد الأمريكية القائمة في رومانيا، مثل تلك التي هي قيد الإنشاء في بولندا، مناسبة تقنيا وهيكليا ليس فقط لإطلاق صواريخ اعتراضية، ولكن أيضا لإطلاق صواريخ كروز هجومية ضد أهداف أرضية".

وأضاف: "بناء على ذلك، نأخذ كل ذلك بعين الاعتبار في تخطيطنا العسكري، لأن هذا يمثل عنصرا جديرا بالحسبان".

وتابع: "قواعد تخزين الرؤوس الحربية الأمريكية المختلفة تمثل بلا شك موضوعا آخر يتم أخذه بالحسبان من قبل المخططين العسكريين الروس. ونحن نفهم أنه في حالتنا، أي في ما يتعلق بمنشآتنا الروسية، يحدث الشيء نفسه على الجانب الآخر".

المصدر: "إنترفاكس"