الجيش السوري ينشر فيديو تدمير سيارة تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات

نشرت صفحة Syrian Military Capabilities على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتدمير سيارة نصف نقل "بيك آب" تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات.

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وجاء في التغريدة، أن مقطع الفيديو قد تم تصويره من دبابة "تي–90 آ" الروسية الصنع، على مسافة 5 كيلومترات من الهدف، في شمالي حماة.

#SAA T-90A destroying a terrorist technical that’s 5 KM far from the tank

In North #Hama CS pic.twitter.com/gN6ESJMYlc — Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) July 27, 2019

وأضافت التغريدة أن مقطع الفيديو قد التقط من داخل الدبابة عن طريق جهاز الرؤية الليلية، حيث يمكمن للمشاهد ان يرصد ما رآه سائق الدبابة نفسه.

ويسمع في الدبابة صوت المحرك ومكالمات أفراد الطاقم، ثم يسمع صوت إطلاق القذيفة. ويظهر بعد ذلك الدخان الأسود في مكان إصابة الهدف، ويبدو أن الدبابة بدأت بعد ذلك في تغيير موقعها لعدم التعرض للإصابة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا