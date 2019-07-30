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الجيش السوري ينشر فيديو تدمير سيارة تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات

أخبار روسيا

الجيش السوري ينشر فيديو تدمير سيارة تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات
Sputnik Ramil Sitdikov
صورة أرشيفية
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نشرت صفحة Syrian Military Capabilities على موقع "تويتر" مقطع فيديو لتدمير سيارة نصف نقل "بيك آب" تابعة للإرهابيين عن بعد 5 كيلومترات.

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وجاء في التغريدة، أن مقطع الفيديو قد تم تصويره من دبابة "تي–90 آ" الروسية الصنع، على مسافة 5 كيلومترات من الهدف، في شمالي حماة.

وأضافت التغريدة أن مقطع الفيديو قد التقط من داخل الدبابة عن طريق جهاز الرؤية الليلية، حيث يمكمن للمشاهد ان يرصد ما رآه سائق الدبابة نفسه.

ويسمع في الدبابة صوت المحرك ومكالمات أفراد الطاقم، ثم يسمع صوت إطلاق القذيفة. ويظهر بعد ذلك الدخان الأسود في مكان إصابة الهدف، ويبدو أن الدبابة بدأت بعد ذلك في تغيير موقعها لعدم التعرض للإصابة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا

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