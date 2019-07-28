بوتين: هذا هو أسطول الدولة القوية ذات السيادة

يشرف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على الاستعراض العسكري البحري الرئيسي الجاري بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.

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ويشارك بوتين في المراسم الاحتفالية بمناسبة يوم الأسطول الروسي الذي تحتفل البلاد هذا العام بالذكرى الـ323 لتأسيسه.

ومر بوتين على متن قارب بالخط الأمامي للسفن العسكرية المشاركة في الاستعراض في مياه الخليج الفنلندي وبالقرب من مدينة كرونشتادت.

وأعلن بوتين أثناء كلمة ألقاها أثناء الاستعراض عن استعداد الأسطول الروسي لردع أي عدو.

وقال: "يضمن أسطولنا البحري بشكل ثابت أمن بلادنا ومصالحها الوطنية، وهو قادر على صد أي عدو كان".

وأضاف: "سنقوم في المستقبل ببناء أسطول نادر من حيث قدراته. وهذا هو أسطول الدولة القوية ذات السيادة".

المصدر: وكالات