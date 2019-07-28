روسيا تحيي الأحد "يوم الأسطول" باستعراض عسكري بحري

يجري اليوم الأحد في مدينتي سان بطرسبورغ وكرونشتادت الروسيتين الاستعراض العسكري البحري بمناسبة يوم الأسطول الروسي.

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وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية أن الاستعراض سيحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتشارك في الاستعراض 43 سفينة عسكرية وغواصة بالإضافة إلى 41 طائرة. وخاصة ستشارك في الفعالية أحدث سفن الأسطول الروسي، وبينها الفرقاطة "الأميرال كاساتونوف" والسفينة الحربية "غريمياتشي" والسفينتان الصاروخيتان الصغيرتان "ميتيشي" و"سيربوخوف" والسفينة الكبيرة المضادة للغواصات "سيفيرومورسك" والمجموعات التكتيكية من القوارب المكافحة للتخريبات، وكذلك الغواصة الصاروخية الذرية "سمولينسك".

في مدينة سانت بطرسبرغ وستمر السفن بنهر نيفا، وفي مدينة كرونشتادت في مياه الخليج الفنلندي. وبعد مرور السفن ستظهر في السماء طائرات الطيران البحري. وسيتم بث الاستعراض على الشاشات الكبيرة في ساحة القصر بسان بطرسبورغ. فيما بعد سيكون بإمكان الراغبين زيارة السفن الحربية.

وبعد الجزء الرسمي من الاحتفالات ستجري في سان بطرسبورغ فعاليات أخرى، بما فيها الحفلات الموسيقية. وسيكون بإمكان زوارها رؤية فرق الموسيقى العسكرية من تايلند وفيتنام وفرقة الأغنية والرقص لأسطول البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي