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"الصياد البحري" الروسي يتحول إلى قاذفة بعيدة المدى (فيديو)

أخبار روسيا

Sputnik Aleksey Danichev
طائرة "تو - 142"
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بدأت في روسيا عملية تطوير وتحديث طائرات "تو 142" بعيدة المدى المضادة للغواصات (الصياد البحري).

ويرى الخبراء أن طائرة "تو-142" ستتحول بعد تحديثها إلى قاذفة القنابل البعيدة المدى.

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وسيكون بمقدور "الصياد البحري" البقاء في الجو لمدة طويلة جدا بحثا عن غواصات العدو وأسلحته الأخرى كذلك.

وأتيحت لها تلك الفرصة بفضل تزويدها بنظام التسديد "غيفست" الذي كانت الطائرات التابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية والعاملة في سوريا قد تزودت به.

وأثبت نظام التسديد هذا فاعليته في مكافحة الإرهابيين بدقة فائقة عند توجيه الصواريخ والقنابل.

المصدر: سلاح روسيا

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