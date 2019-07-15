أعلنت روسيا والسعودية عن اقترابهما من مرحلة المشاورات الفنية حول مشروع مشترك خاص بتصميم طائرة ركاب فوق صوتية.

وقال الجانبان، في بروتوكول صدر، اليوم الاثنين، عن جلسة للجنة الروسية السعودية الحكومية، انعقدت يومي 9 و10 يونيو في موسكو، إن "الطرف الروسي اقترح ترتيب التعاون في إطار مشروع تصميم طائرة ركاب فوق صوتية، وطلب تحديد الشركاء لإجراء مشاورات فنية مبدئية بشأنه".

وتقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في يناير 2018، بمقترح حول تصميم طائرة ركاب مدنية بناء على التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج حاملة الصواريخ الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-160"، وأعلنت المجموعة الموحدة لتصميم الطائرات عن إطلاق العمل التمهيدي على المشروع.

وأعربت السعودية عن اهتمامها بهذا المشروع خلال عرضه العام الماضي على شركة "TAQNIA Aeronautics Company" السعودية الحكومية ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

من حانبه، أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في يوليو 2019، أن هذا المشروع يحمل طابعا دوليا ويخطط أن يشارك فيه كل من السعودية والإمارات، مع احتمال انضمام بعض الدول الأخرى إليه.

المصدر: نوفوستي