"إيروفلوت" ضمن تصنيف أفضل شركات الطيران العالمية الـ20

أعدت صحيفة Airline Business البريطانية تصنيف أفضل شركات الطيران العالمية الـ20 وأدخلت فيه شركة "إيروفلوت" الروسية بمرتبتها الـ18.

وأثبتت الشركة الروسية في الوقت نفسه مكانتها الخامسة في تصنيف أفضل شركات الطيران الأوروبية.

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أما من حيث عدد الركاب فشغلت "إيروفلوت" المرتبة الـ16 في العالم حيث نقلت العام الماضي 55.7 مليون مسافر.

بينما حققت شركة الطيران الروسية "بوبيدا" ( النصر) بصفتها فرعا لـ"إيروفلوت" اختراقا حقيقيا في سوق النقل الجوي المدني حيث شغلت المرتبة الأولى في تصنيف وتائر زيادة عدد الركاب بين الشركات الأوروبية والتي بلغت عام 2018 نسبة 56.8%.

ويفسر الخبراء زعامة شركة "بوبيدا" في هذا المجال بأسعارها المتدنية وحاجة سوق الرحلات الجوية المدنية للأسعار الرخيصة في روسيا.

المصدر: فيستي. رو