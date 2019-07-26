روسيا تنفي مزاعم حول تجسس قمرها الصناعي على نظائره

أعربت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن شكها في موثوقية معلومات أوردتها وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، بشأن طبيعة القمر الصناعي الروسي " لوتش – أوليب".

وقالت إن معلوماتها تزعم أن القمر الصناعي المذكور مخصص للتجسس، وتلك مسألة غير موثقة.

وقال ناطق باسم "روس كوسموس" إن المسؤولين في المؤسسة الفضائية الروسية اطلعوا بعناية فائقة على تصريحات أدلت بها وزيرة الدفاع الفرنسية ونقلتها وكالة "تاس" الروسية واستغربوا منها كثيرا.

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وفي هذا السياق أرادوا معرفة مصادر معلومات، فلورانس بارلي، مع العلم أن روسيا والولايات المتحدة فقط تمتلكان نظام مراقبة الفضاء الكوني.

وإضافة إلى ذلك فإن المؤسسة الروسية تود توجيه سؤال إلى وزيرة الدفاع الفرنسية عما إذا كانت تلك المعلومات تم تمحيصها أم لا وقدمتها دون أن تتأكد من صحتها.

يذكر أن وزيرة الدفاع الفرنسية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن القمر الصناعي الروسي "لوتش – أوليب ربما يستخدم للتجسس على 8 أقمار صناعية تابعة لدول أخرى وافترضت بأن ذلك سبب في تعطيل عملها.

وفي سياق آخر ادعت، فلورانس بارلي، عام 2018 أن القمر الصناعي الروسي "لوتش – أوليب" اقترب عام 2017 من القمر الصناعي الفرنسي الإيطالي العسكري Athena-Fidus، ما يمكن وصفه حسب، بارلي، بعملية تجسس.

في هذا السياق أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية ، دميتري روغوزين، أن روسيا لا تستخدم أقمارها الصناعية لتعطيل عمل الأقمار الصناعية التابعة لبلدان أخرى.

المصدر: تاس