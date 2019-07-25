بعد هيلين.. وفي الأسبوع نفسه وعلى السكة عينها.. قطار يدهس طفلا وأمه في سوريا

توفيت أم وابنها حين صدمهما قطار ركاب كان يتجه من اللاذقية إلى طرطوس ونجا الأب وطفلان آخران.

وقال مدير فرع اللاذقية للخطوط الحديدية السورية، عدنان بيطار، إن الحادث وقع عند منطقة الشقيفات ـ القبو ـ القرداحة، عند الرابعة والربع من ظهر اليوم الخميس، وأوضح بيطار، حسب ما ذكرت وزارة النقل في صفحتها على الفيسبوك، أن "العائلة كانت تعبر على ممر السكة عند تقاطع سطحي مغلق غير مخصص للعبور لا البشري ولا للمركبات".

وأضاف أنه "ورغم نداءات زمور القطار واللجامات القسرية التي استخدمها السائق إلا أن الحادث وقع وأدى لوفاة الأم (كهرمان جبر محمد 33 عاما) والطفل (سامر مازن تزكه 5 أعوام)".

وأهابت الوزارة بالمواطنين "ضرورة الحذر ثم الحذر عند عبور السكك الحديدية دون التأكد من خلوها من أي قطارات، وتوخي الانتباه الشديد من ركن المركبات أو ترك المواشي على السكة أو بجانبها" متمنية السلامة للجميع.

يذكر أن الشابة هيلين المهدي (18 عاما) قضت منذ ثلاثة أيام على السكة نفسها، حين كانت تمشي على سكة القطار، وقد منعتها سماعات الأذن من سماع صافرة القطار وتحذيراته، ما أدى إلى وفاتها دهسا.

المصدر: RT