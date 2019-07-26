سفينة مكافحة الغواصات تدمر غواصة في عيد البحرية الروسية

يشهد سكان مدينة سيفيرومورسك الروسية يوم 28 يوليو عرضا عسكريا رائعا تشارك فيه سفينة مكافحة الغواصات "يونغا" التابعة للأسطول الشمالي الروسي والتي تدمر غواصة للعدو الافتراضي.

وأفاد ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن السفينة ستشن هجوما صاروخيا على غواصة العدو الافتراضي الداخلة خليج "كولا" باستخدام راجمة الصواريخ "إر بي أو-600" التي تتوفر في حوزتها.

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يذكر أن راجمة الصواريخ المضادة للغواصات "إر بي أو – 6000" تستخدم لتدمير الغواصات والطوربيدات المعادية. ولديها 12 ماسورة يتم تعميرها أوتوماتيكيا. وإنها قادرة على أن تطلق خلال 6 ثوان 12 صاروخا بوزن 119 كيلوغراما تغوص إلى عمق 450 مترا.

ويمكن أن ينفجر الصاروخ عندما يلامس جسم الغواصة أو على عمق معين له مسبقا. ويتسبب انفجار صاروخ واحد في تفجير صواريخ وقنابل أخرى تحيط بالغواصة على مدى 100 متر.

كما يذكر أيضا أن القوات البحرية الروسية تحتفل يوم 28 بعيدها. وتقام بهذه المناسبة العروض العسكرية بمشاركة السفن والزوارق الحربية في كل القواعد البحرية الروسية داخل البلاد وخارجها بما فيها قاعدة "سيفيرومورسك" البحرية. ويقام العرض البحري العسكري الروسي في مدينة بطرسبورغ.

المصدر: روسيسكايا غازيتا