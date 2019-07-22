الدفاع الروسية تسلط الضوء على العرض البحري العسكري في بطرسبورغ

أطلقت وزارة الدفاع الروسية موقعا إلكترونيا خاصا بالعرض البحري العسكري الكبير الذي يقام يوم 28 يوليو الجاري بمناسبة الاحتفال بعيد القوات البحرية الروسية.

وسيشارك في العرض أكثر من 40 سفينة حربية وغواصة وزورقا تمثل كافة أساطيل القوات البحرية الروسية، ناهيك عن 40 طائرة ومروحية بحرية.

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وستتولى قيادة عرض السفن الحربية سفينة "بولتافا" الروسية التاريخية التي تم بناؤها على غرار السفينة الشراعية الروسية المشاركة في الحرب الروسية السويدية أعوام 1700 – 1721.

وسيتيح الموقع الإلكتروني للمشاهدين فرصة لمتابعة العرض البحري العسكري يوم 28 يوليو الجاري بالبث الحي.

وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الغربية للجيش الروسي إن مدمرة "سيان" الصينية وفرقاطة "تركاش" الهندية ستشاركان في العرض.

ومن السفن الروسية الكبيرة المشاركة في العرض البحري فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية الحديثة وسفينة الإنزال الكبيرة "سيفيرومورسك" وغواصة "فلاديقوقاز" غير النووية وغيرها من السفن والغواصات الحربية.

وقال المتحدث باسم الأسطول الشمالي الروسي العقيد البحري، فاديم سيرغا، إن فرقاطة "الأميرال غورشكوف" الروسية وقبل أن تشارك في العرض البحري في بطرسبورغ قامت برحلة بحرية طويلة حيث قطعت مسافة 35 ألف ميل بحري مرورا بقناتي السويس وباناما والخط الاستوائي في المحيطين الهادئ والأطلسي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا