بالصور.. تعرف على حاملة الطائرات الروسية الجديدة

استعرض الخبراء الروس مؤخرا مشروع حاملة طائرات نووية جديدة ستدخل الخدمة في أسطول البلاد خلال الأعوام القليلة القادمة.

وخلال معرض بطرسبورغ الدولي الأخير للتقنيات البحرية قال الخبراء في مكتب "نيفسكي" الذي يعمل على تطوير هذه السفينة "إن مشروع 11430-A يسعى لإنتاج حاملة طائرات نووية عملاقة تحمل اسم (لامانتين)، ستصبح المنافس الأول لحاملات الطائرات الأمريكية من فئة Nimitz".

Sputnik Vladimer Galperin

وأشاروا إلى أن طول هذه السفينة العملاقة سيصل إلى 350 مترا، وستتمتع بمقدار إزاحة في الماء يتراوح ما بين 80 إلى 90 ألف طن، وستكون قادرة على الإبحار لمدة 120 يوما بسرعة تصل إلى 30 عقدة بحرية.

Sputnik Vladimer Galperin

ومن المفترض أن تعمل حاملة الطائرات المذكورة في الأسطول الروسي لمدة 50 سنة، وتكون قادرة على حمل 2800 شخص ما بين طاقم وطيارين وفنيين، وحمل 60 طائرة منها مقاتلات وقاذفات ومروحيات.

Sputnik Vladimer Galperin

كما ستزود هذه الآلة الحربية الجبارة بـ 10 طائرات مسيرة ستستخدم لأغراض الرصد والاستطلاع أو حتى التعامل مع أهداف العدو وآلياته.

المصدر: زفيزدا