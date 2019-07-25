احتمال منع المسؤولين الروس من ارتداء أزياء باهظة الثمن

أفادت صحيفة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية بأن أكاديمية الاقتصاد الوطني والهيئة الحكومية بصدد إعداد وثيقة من شأنها أن تحدد قانون اللباس للمسؤولين والموظفين في الدولة الروسية.

وتتضمن الوثيقة (18 صفحة) المسماة بـ" قانون اللباس ( دريس كود)، التوصيات لموظفي الدولة" . وقامت بصياغتها رئيسة مركز البروتوكول الدولي والعلاقات العامة في أكاديمية الاقتصاد الوطني والهيئة الحكومية "غالينا ميخائيلوفا، التي قالت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، ووزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يمكن اعتبارهم قدوة للالتزام بقانون اللباس.

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وقالت "غالينا ميخائيلوفا، إن المستوى المتدني بين الإداريين الشباب في مجال قواعد الآداب دفع بها إلى إعداد قانون اللباس. وأضافت أنهم لا يعرفون ما يعني business best и black tie (قانون اللباس للحفلات الرفيعة المستوى). وترى أن من الخطأ ارتداء بدلات بريوني (Brioni) وحمل حقائب لويس فويتون (Luis Vuitton) والأحذية المصنوعة من جلد التماسيح لأن ذلك يعتبر عدم احترام لدافعي الضرائب.

وتنصح وثيقة قانون اللباس الرجال بارتداء البدلات ذات اللون الأزرق الداكن. أما البدلات السوداء فلا توصي بارتدائها إلا في الجنازات أو حفلات الزفاف. ويمكن أن يرتدي المسؤول صيفا بدلة ذات لون رمادي فاتح. أما لون ربطة العنق فبحسب منزلة المسؤول. ويزداد اللون قتامة مع ارتفاع المنزلة.

ونصحت التعليمات النساء بارتداء الفساتين أو البدلات الرسمية. أما طول التنورة فلا يجب أن يكون فوق الركبة. وارتفاع كعب الحذاء لا يتجاوز 5 سنتيمترات.

فيما أشارت، ميخائيلوفا، إلى أن الجدل لا يزال قائما بهذا الشأن.

المصدر: ياندكس