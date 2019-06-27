"جنيفر لوبيز" الروسية تفوق شبيهتها نجمة هوليوود حسنا وجمالا! (صور)

تألقت فتاة روسية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها لمجموعة من الصور تبرز جمالها الأخاذ وشبهها الكبير بالنجمة العالمية جينيفر لوبيز.

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وبدأت نتاليا، الفتاة الروسية البسيطة من مدينة تشيليابينسك، شهرتها في شبكة الإنترنت، بعد أن رأتها فنانة المكياج يانا بانيفيلوفسكايا لأول مرة، وشاهدت الشبه الكبير بينها وبين الفنانة لوبيز، وأخذت تساعدها في وضع المكياج المناسب، لتبدو نسخة طبق الأصل عن فنانة هوليوود الشهيرة.

ومنذ انتشار صور نتاليا على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت "لوبيز" الروسية بتلقي عروض كثيرة لدخول عالم الموضة وعرض الأزياء، وهذا المجال هو ما تسعى إليه الحسناء الروسية آسرة القلوب.

المصدر: لايف. رو