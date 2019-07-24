"النورس" تخوض حربا سيبرانية

صد عسكريو كتيبة الحرب الإلكترونية المرابطة في مقاطعة روستوف الروسية هجمة سيبرانية شنها العدو الافتراضي.

وذلك أثناء التدريبات التي شاركت فيها عربات القيادة والأركان للجيل الخامس من طراز "تشايكا" (النورس)، ومحطتا الاتصال "أندروميد" و" بيلوزور".

وأكدت التدريبات استقرار نظام الاتصال في ظروف التأثر الإلكتروني اللاسلكي من قبل العدو الافتراضي، وخرقه لشبكات الكمبيوتر الصديقة واستخدامه للبرامج الضارة واعتداءاته على شبكات الاتصال بغية تشويه واستبدال المعلومات المرسلة.

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وقال ناطق باسم المنطقة العسكرية الجنوبية للجيش الروسي إن محطة "تشايكا" (النورس) لعبت دورا محوريا في تلك العملية حيث تم نصبها على متن ناقلة الأفراد المدرعة المزودة بأحدث وسائل الاتصال التي تسمح بإرسال المعلومات عبر قنوات الاتصال السرية، بما في ذلك عن طريق قنوات الملاحة الفضائية.

وبوسع محطة الرصد الدائري لميدان القتال وإظهار صور الفيديو على شاشة القائد وإرسالها إلى قيادة المنطقة العسكرية.

وتضمن محطة "النورس" الاتصال الدائم ضمن مجال الموجات القصيرة جدا على مدى 25 كيلومترا و55 كيلومترا عند نشر هوائي ثابت. أما أجهزة الاتصال العاملة في مجال الموجات القصيرة فبوسعها إرسال المعلومات إلى مسافة 340 كيلومترا.

وتضمن محطة "تشايكا" التحديد الأوتوماتيكي لإحداثيات الهدف وتغيرها على الخرائط الإلكترونية وذلك بفضل تزودها بأجهزة منظومة "غلوناس" للملاحة الفضائية. أما منظومة "ستريليتس" المتوفرة فيها فتسمح برصد كل جندي في ميدان القتال وتحديد موقعه وحالته.

المصدر: روسيسكايا غازيتا