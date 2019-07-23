روبوت "فيودور" وصل "بايكونور" (فيديو)

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية ،دميتري روغوزين، أن روبوت "فيودور" الذي أطلقت عليه الآن تسمية Skybot F-850 الرسمية وصل يوم 23 يوليو إلى قاعدة "بايكونور" الفضائية .

جاء ذلك يوم 23 يوليو في صفحة، روغوزين، على "تويتر".

وأضاف أن الروبوت على هيئة الإنسان سيطلق إلى الفضاء ليلتحق يوم 22 أغسطس القادم بطاقم المحطة الفضائية الدولية حيث سيشارك في التجارب العلمية المختلفة.

Полчаса назад на Байконур прибыл робот-аватар SKYBOT F-850.

22 августа он будет доставлен на МКС в распоряжение российского экипажа для продолжения испытаний антропоморфной системы космического назначения pic.twitter.com/IcIDaXxYoq — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) July 23, 2019

يذكر أن روبوت Skybot F-850 (فيودور) تم تصميمه من قبل شركة "تقنيات الروبوتات" الروسية ومؤسسة البحوث الواعدة الروسية بناءً على طلب قدمته وزارة الطوارئ الروسية.

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وتم عام 2016 إنتاج أول نموذج اختباري له. أما النموذج الحالي للروبوت فأنتج عام 2018 ليكشف عنه في معرض إنجازات الاقتصاد الوطني (في دي إن خا).

ويتوقع أن يبقى الروبوت في مدار الأرض لمدة 10 أيام، ثم يعود إلى كوكبنا. كما يتوقع أن يرسل مستقبلا إلى القمر حيث سيعمل قبل أن تصل القمر البعثة المأهولة.

المصدر: تاس