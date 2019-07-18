روسيا تحضّر روبوتها المتطور لرحلة الفضاء

أعلنت مصادر في وكالة "روس كوسموس" أن الخبراء في روسيا يواصلون تجهيز الروبوت المتطور الذي سيطلقونه نحو محطة الفضاء الدولية.

وتبعا للمصادر فإن الروبوت الذي كان يدعى فيودور حصل على اسم جديد هو Skybot F-850، ويخضع حاليا لاختبارات في أحد المراكز التابعة لـ "روس كوسموس" في مدينة كورولوف بضواحي موسكو.

ويتحقق الخبراء من قدرات هذا الروبوت على تأدية المهام الحركية المعقدة التي سيضطر للقيام بها على متن المحطة الفضائية الدولية، ويعاينون أنظمته الإلكترونية المزودة ببرمجيات الذكاء الصناعي، وقدرات تقنياته الخاصة التي تعمل مع الواقع المعزز والافتراضي.

وبعد الانتهاء من هذه الاختبارات سيخضع الروبوت فيها إلى اختبارات إضافية تحاكي عملية توجهه إلى المحطة الفضائية الدولية وعودته منها على متن المركبة الروسية "سويوز"، سيستخدم فيه جهاز المحاكاة المتطور Ocean-5، المعتمد في بعض عمليات اختبار رواد الفضاء.

وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذا الروبوت منذ عدة سنوات، وصممته ليكون بهيئة رجل آلي مخصص للعمل على الأرض وفي الفضاء، وفي الأماكن التي يعجز الإنسان عن العمل فيها، ليساهم مستقبلا في بناء المستعمرات على سطح القمر والمريخ.

ويمكنه العمل في أضيق الأماكن كالمستودعات ومخازن المعدات، وحمل أوزان تصل إلى 15 كلغ، والقيام بالعديد من الأعمال المعقدة كاللحام والبناء وحتى قيادة المركبات وإطلاق النار من مختلف أنواع الأسلحة.

المصدر: نوفوستي