الهند تشترط شراء مقاتلات الجيل الخامس من روسيا بجاهزيتها التامة

اشترط قائد سلاح الجو الهندي المارشال، بيرندر سينغ دخانوا، شراء بلاده لمقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس بظهور عدد كبير منها في الجيش الروسي.

وقالت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" الروسية إن المارشال الهندي أعلن يوم 17 يوليو أن نيودلهي يمكن أن تعود إلى دراسة هذا الموضوع بعد أن تتأكد من جاهزية المقاتلة الروسية الجديدة وبعد أن يقدمها الجانب الروسي للهند لتقييم مواصفاتها.

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وأعرب المارشال كذلك ،حسب الصحيفة، عن موافقته على برنامج تحديث مقاتلات "ميغ-21" و"ميغ – 27 " وميغ- 29" المتوفرة حاليا في سلاح الجو الهندي.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن 5 دول أدرجت على قائمة البلدان التي يحتمل أن تشتري مقاتلات "سو-57" الروسية للجيل الخامس ومن بينها الصين والهند والجزائر وفيتنام وتركيا.

أما الهند فتعتبر بلدا رائدا في استيراد المقاتلات السوفيتية والروسية منذ ستينات القرن الماضي. وتشكل تلك المقاتلات أساسا لسلاح الجو الهندي.

يذكر أن القيادة العسكرية الروسية أعلنت أن 3 أفواج جوية ستتسلم بحلول عام 2028 مقاتلات "سو- 57".

ويفترض أن يتم تزويدها بمحرك جديد وأحدث الأسلحة، مع العلم أن المقاتلات التي أنتجتها الصناعة الروسية حاليا تتزود بمحركات مقاتلات "سو-35".

وأفادت وسائل الإعلام الروسية بأن الصناعة الحربية الروسية ستبدأ العام المقبل في إنتاج جزء من تلك الأسلحة على دفعات.

المصدر: روسيسكايا غازيتا