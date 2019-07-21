قوات المظليين الروسية تتسلم منظومات صواريخ مضادة للدبابات توجه ليزريا

بدأت إحدى وحدات مكافحة الدبابات في لواء المظليين المرابط في مقاطعة فولغوغراد الروسية تتسلم منظومات "كورنيت" الحديثة المضادة للدبابات.

أفادت بذلك يوم 18 يوليو إدارة الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع الروسية.

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وقال قائد الكتيبة في لواء المظليين النقيب ،بافل سوزدالتسيف، إن جنود كتيبته كانوا يستخدمون سابقا منظومات "فاغوت" المضادة للدبابات التي تم توجيهها سلكيا. لكن حان الوقت لاستبدالها بمنظومات جديدة.

وأشار النقيب إلى أن المنظومات الجديدة توجه ليزريا وتتزود بأجهزة الرؤية الليلية خلافا لسابقاتها، الأمر الذي يمكّن مشغليها من استخدامها في الظلام.

وقال النقيب إن كتيبته تتوفر فيها أجهزة الكمبيوتر الخاصة بتدريب الأفراد على استخدام الأسلحة الجديدة. ومن شأن تلك الأجهزة محاكاة الأوضاع الحقيقية في ميدان القتال وتدريب الأفراد على تدمير الدبابات باستخدام الليزر. ويحدد عند ذلك لكل جندي هدف خاص وموسم وتضاريس.

ويتوقع أن تستخدم المنظومات الجديدة في التدريبات العسكرية للواء التي ستجري في الخريف القادم.

المصدر: روسيسكايا غازيتا