خبير إسرائيلي: نظام Trophy الإسرائيلي عاجز أمام "كورنيت" الروسية

صرح مصدر في الصناعة العسكرية الإسرائيلية، لوكالة "تاس" الروسية، بأن نظام "تروفي" الإسرائيلي الحديث عاجز عن التصدي لأكثر من صاروخ واحد تطلقه منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدروع.

وصرح بذلك، على هامش معرض ISDEF 2019 للأسلحة، حيث قال إن نظام "تروفي" الإسرائيلي الحديث لحماية الدبابات النشيطة الذي تزود به المدرعات الإسرائيلية والقوات البرية الأمريكية قادر على صد صاروخ واحد منطلق من منظومة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات. وفي حال إطلاق صاروخين يجد "تروفي" نفسه عاجزا عن التصدي لهما.

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وأوضح المصدر أن مبدأ عمل منظومة "كورنيت إي إم " الروسية المضادة للدبابات يقوم على إطلاق صاروخين بفارق زمني صغير.

وأضاف أن قاذف القنابل الروسي الوحيد الاستخدام " أر بي جي – 30" يمكن أن يضلل نظام "تروفي" أيضا، لأنه يمتلك مقلدا صاروخيا مغناطيسيا يطلق قبل إطلاق الصاروخ الحقيقي.

يذكر أن نظام Trophy الإسرائيلي الحديث لحماية الدبابات النشيطة يتوفر حاليا في حوزة الجيش الإسرائيلي. وكانت القوات البرية الأمريكية قد وقعت في مارس الماضي مع إسرائيل اتفاقية تقدر بـ79.6 مليون دولار وذلك لتزويد دبابات M1A2 Abrams الأمريكية به وحمايتها من الصواريخ المضادة للدروع.

المصدر: روسيسكايا غازيتا