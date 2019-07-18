ردت ملكة جمال موسكو عام 2015 أوكسانا فويفودينا، على الشائعات المتعلقة بطلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس بفيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام".

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قال فويفودينا في الفيديو إن زوجها دائما يعتني بها وبعائلتها، بالإضافة إلى أنها تهتم به، وتريد أن تبقى معه مدى الحياة.

ومن جانبه، قال الملك محمد الخامس في الفيديو نفسه أن الشيء الرئيسي في الأسرة هو الأطفال، لأنهم التراث.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز أن الزوجين طلبا الطلاق في محكمة سنغافورية في 1 يوليو، وقد لوحظ أن الوثائق المتعلقة بالطلاق قدمت إلى المحكمة في 22 يونيو.

المصدر: نوفوستي