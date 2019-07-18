 
مباشر

بالفيديو.. ملكة جمال موسكو ترد على طلاقها من ملك ماليزيا السابق

أخبار روسيا

بالفيديو.. ملكة جمال موسكو ترد على طلاقها من ملك ماليزيا السابق
instagram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m54f

ردت ملكة جمال موسكو عام 2015 أوكسانا فويفودينا، على الشائعات المتعلقة بطلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس بفيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع "إنستغرام".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

...

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

إقرأ المزيد
محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا السابق
محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا السابق

قال فويفودينا في الفيديو إن زوجها دائما يعتني بها وبعائلتها، بالإضافة إلى أنها تهتم به، وتريد أن تبقى معه مدى الحياة.

ومن جانبه، قال الملك محمد الخامس في الفيديو نفسه أن الشيء الرئيسي في الأسرة هو الأطفال، لأنهم التراث.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز أن الزوجين طلبا الطلاق في محكمة سنغافورية في 1 يوليو، وقد لوحظ أن الوثائق المتعلقة بالطلاق قدمت إلى المحكمة في 22 يونيو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا