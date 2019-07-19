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روسيا تعزز أسطولها البحري بسفينة صاروخية متطورة

أخبار روسيا

روسيا تعزز أسطولها البحري بسفينة صاروخية متطورة
Sputnik Evgeny Odinokov
سفينة "أوغليتش" الصاروخية الروسية
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ذكرت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن أسطول البلاد المتواجد في البحر المتوسط عزز قدراته بضم سفينة صاروخية متطورة.

وقالت مصادر في أسطول البحر الأسود الروسي إن سفينة "أوغليتش" الصاروخية التي كانت تتبع لأسطول بحر قزوين عبرت مضيق البوسفور ووصلت إلى البحر الأبيض المتوسط، وأصبحت جزءا من منظومة السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي هناك.

وأوضحت المصادر أن هذه السفينة تعتبر من السفن الحربية الروسية الصغيرة المتعددة المهام التي صنعت في إطار المشروع 21631، في مصنع "غوركي" في زيلينادولسك، لتخدم في المناطق التابعة لبحر قزوين، لكن قدراتها الكبيرة على العمل في البحار والأنهار جعلتها من السفن المعتمدة في الأسطول الروسي الذي يغطي معظم بحار ومحيطات العالم.

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وزودت هذه السفن بمنظومات متطورة للاستشعار والرصد والتشويش الإلكتروني، وتم تجهيزها بمنظومات دفاعية وهجومية صاروخية ومدفعية ورشاشة قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف البرية والبحرية والجوية، فضلا عن احتوائها على منظومة Caliber-NK للصواريخ المجنحة البعيدة المدى، القادرة على تدمير الأهداف البرية والبحرية على مسافات بعيدة، والتعامل مع السفن الحربية الكبيرة وحاملات الطائرات.

المصدر: نوفوستي

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