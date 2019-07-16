ما هي "النخلة" الحامية لسفن الأسطول الروسي

استعرضت قوات البحرية الروسية منذ مدة قدرات منظومة "بالما" (النخلة) المخصصة لحماية السفن والفرقاطات العسكرية.

وتعتبر هذه المنظومة من أفضل منظومات الدفاع الجوي المخصصة لحماية السفن، وخط الدفاع الأساسي القريب الذي تعتمده البحرية الروسية في قواربها، كونها قادرة على التعامل مع مختلف الأهداف الجوية كالطائرات والمروحيات والدرونات والصواريخ المجنحة والصواريخ المضادة للسفن.

كما يمكن الاعتماد على هذه المنظومة لحماية السواحل والقواعد العسكرية البحرية والمطارات الحربية، والتعامل مع الألغام البحرية، كونها مزودة بمدافع رشاشة قادرة على إطلاق 8000 قذيفة في الدقيقة.

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والأبرز من ذلك أن قدرات هذه المنظومة وأسلحتها طورت خصيصا كي لا تتأثر بأنظمة التشويش والحرب الإلكترونية التي تملكها سفن وأسلحة العدو، إضافة إلى أجهزة الرصد المزودة بها والتي تعتمد على المستشعرات الضوئية والحرارية، والمستشعرات الليزرية والمستشعرات العاملة بالأشعة ما تحت الحمراء.

وطورت هذه المنظومة لتعمل مع السفن الحربية التي صنعت في إطار المشروع الروسي 11661 ، والمشروع 12411 الذي أطلقته وزارة الدفاع الروسية لتطوير الطرادات والسفن الصاروخية، وزودت بأسلحة معدلة عن منظومة "سوسنا" الدفاعية، تحوي 8 سبطانات لإطلاق الصواريخ الموجهة، ومدفعين أوتوماتيكيين من عيار 30 ملم، ويمكن تزويدها برشاشات إضافية من عيار 12 ملم مضادة للزوارق والأهداف البحرية المختلفة.

المصدر: وكالات روسية