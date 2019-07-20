مؤسسة "روستيخ" ستنتج مباني منفوخة

أعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" أنها سوف تطرح في الأسواق هياكل مبان جديدة أساسها أسطوانات تعبأ بالهواء.

هذه المباني تكون وقتية وتستخدم مثلا كمستشفيات ميدانية ومستودعات ومرافق رياضية مؤقتة وغير ذلك.

تركيب هذه المباني يتم خلال 1-2 ساعة فقط، وسوف يتم تحديد أسعارها وفق مساحتها وحسبما يطلبه الزبون من خيارات إضافية، مثل عدد المداخل والمخارج.

يقول أوليغ يفتوشينكو المدير التنفيذي لمؤسسة "روستيخ"، "يمكن استخدام هذه المنشآت المنفوخة في حالات الطوارئ وفي إقامة مساكن مؤقتة في الحالات الاضطرارية وفي استكشاف منطقة القطب الشمالي وغير ذلك من المجالات. وتلبي المنتجات الجديدة بذات الوقت جميع المعايير البيئية الحديثة المرتفعة".

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تمتاز هذه المنتجات بسهولة نقلها وخفة وزنها وسهولة تركيبها وتفكيكها. كما أنها لا تحتاج إلى حفر أساسات لتركيبها على أي سطح- الثلج والرمل والصخور، وهي مجهزة لاستخدام التهوية والتدفئة والأبواب والنوافذ.

يمكن الاعتماد على هذه الهياكل طيلة السنة، حيث تتحمل تساقط الثلوج الكثيف والحرارة المرتفعة والرياح العاتية وحتى درجات الحرارة الشاذة من ناقص 60 إلى زائد 60 درجة مئوية، ويمكن إعادة استخدامها مرات ومرات عند الحاجة.

المصدر: نوفوستي