روسيا تقدم تقنيات غير مسبوقة لوسائط النقل

استعرضت شركة Shvabe الروسية التابعة لـ"روستيخ" مشروعها الجديد الذي تعمل عليه مع "إل جي" لتطوير نوافذ غير مسبوقة ستركب في وسائط النقل العامة.

وخلال معرض Innoprom-2019 الذي جرى في روسيا مؤخرا أوضح الخبراء في الشركة أن مشروعهم الجديد يهدف إلى تطوير زجاج خاص مزود بألواح OLED شفافة، سيتم تركيبه مكان النوافذ في وسائط النقل العامة كالحافلات وقطارات المترو، وحتى على نوافذ محطات النقل العام.

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وتتميز النوافذ المزودة بالتقنية المذكورة بأنها قابلة للاستخدام كشاشات عرض تلفزيونية تعرض للمسافرين أفلاما أو مقاطع فيديو ترفيهية أو حتى إعلانات، وستكون أقل استهلاكا للطاقة من الشاشات المستخدمة في وسائط النقل حاليا.

وأوضح الخبراء في Shvabe أن فكرة مشروعهم لاقت إعجابا وإقبالا كبيرين أثناء المعرض، وخصوصا من شركات السكك الحديدية في روسيا، والتي أعربت بعضها عن نيتها استخدام هذه التقنية في قطاراتها ومحطات ومواقف المسافرين التابعة لها.

المصدر: فيستي