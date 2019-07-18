جامعة موسكو ضمن أفضل 40 جامعة في العالم

احتلت جامعة موسكو الحكومية المرتبة 38 في قائمة أفضل 40 جامعة في العالم، وفقا لتصنيف السمعة العالمية لعام 2019 (World Reputation Rankings 2019).

وقال الآكاديمي فيكتور سادوفنتشي، رئيس الجامعة في تعليقه على هذا الخبر، "هذه النتيجة هي مجموع لعدة عناصر". موضحا أن هذا النجاح هو نتيجة الانجازات العلمية والتعليم وفي مجال تبادل الخبرات.

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وأضاف سادوفنيتشي، علماء الجامعة أعضاء في المنظمات العلمية الدولية (LIGO, ЦЕРН, ITER وغيرها) كما أن الجامعة نظمت وافتتحت مراكز بحثية خاصة بها. وقال "نحن من الأوائل في العالم بدأنا بتطوير تكنولوجيا الكم، وعلم الإدراك وعلم الأعصاب والاقتصاد الرقمي ونقوم بأحدث الدراسات في مجال الفضاء والقطب الشمالي، ويأتي كبار العلماء الأجانب للعمل في مراكزنا العلمية".

وأشار سادوفنيتشي، إلى افتتاح فروع للجامعة في كازاخستان وأوزبكستان وأذربيجان وطاجيكستان وأرمينيا وسلوفينيا. مضيفا، أن الجامعة تشارك بنشاط في جميع المؤتمرات العلمية الدولية. فمثلا نظمت الجامعة مؤتمر "الجامعات، المجتمع ومستقبل البشرية " الذي حضره آلاف المشاركين.

المصدر: نوفوستي