25 جامعة روسية دخلت تصنيف أفضل جامعات العالم

أعدت شركة Quacquarelli Symonds البريطانية تصنيف أفضل جامعات العالم لعام 2019 والذي دخلت فيه 25 جامعة روسية.

ونشرت الشركة التصنيف على موقعها الإلكتروني حيث جاء أن جامعة موسكو الحكومية شغلت المرتبة الـ84 متقدمة من المرتبة الـ90.

إقرأ المزيد

وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إن 15 جامعة روسية من إجمالي 25 جامعة مشاركة في التصنيف رفعت مكانتها. إلا أن جامعة بطرسبورغ تنازلت العام الجاري عن المرتبة الثانية ضمن الجامعات الروسية واحتلت المرتبة الثالثة ( المرتبة الـ234 في التصنيف). وحلت جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية محلها بعد أن شغلت المرتبة الـ231 في التصنيف.

وأتت بعدهما جامعة الأورال الفدرالية التي شغلت المرتبة الـ364 في التصنيف.

وأشار الموقع كذلك إلى ارتفاع حصة الطلاب الأجانب في الجامعات الروسية والتي بلغت نسبة 16.67%.

المصدر: فيستي. رو