لماذا تأجّل إطلاق Spektr-RG إلى الفضاء

كشفت وكالة "روس كوسموس" الروسية عن الأسباب التي دفعت الخبراء لتأجيل إطلاق مسبار Spektr-RG إلى الفضاء.

وقال رئيس المكتب الصحفي المتحدث باسم الوكالة، فلاديمير أوستيمينكو: "لقد أجل إطلاق مسبار Spektr-RG على متن الصاروخ الحامل (بروتون-إم) عدة مرات، والسبب هو زيادة التحقق من أمان الصاروخ ووحدات التعجيل التابعة له، لكن وأثناء التحضير للإطلاق في المرة ما قبل الأخيرة اكتشف الخبراء بعض المشكلات المتعلقة بعزل الأنابيب ومواسير الضغط الموجودة في خزانات الوقود التابعة للصاروخ، لذا اتخذ القرار بتأجيل الإطلاق للتحقق من سلامة الأنابيب والخزانات مرة أخرى".

وأشار المسؤول إلى أن الفنيين والخبراء الذين ساهموا في اكتشاف تلك المشكلات وإصلاحها ستتم مكافأتهم من قبل وكالة "روس كوسموس" والهيئات المعنية بشؤون الفضاء في روسيا.

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وكان من المزمع أن ينطلق الصاروخ مع المسبار من قاعدة "بايكونور" الفضائية يوم الجمعة 21 يونيو 2019 عند الساعة 15:17 بتوقيت موسكو، لكن عملية الإطلاق أجلت حتى الـ 12 من يوليو الجاري، إلى الساعة 15:31 بتوقيت موسكو، وقبل ساعات من انطلاقه إلى الفضاء تقرر تأجيل العملية مرة أخرى، ليطلق فيما بعد في اليوم التالي بنجاح.

أما مسبار Spektr-RG فقد طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: نوفوستي