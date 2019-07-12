روسيا تؤجل من جديد إطلاق مسبارها الكوني

اتخذت اللجنة الوطنية الروسية لشؤون الفضاء في قاعدة "بايكونور" صباح اليوم الجمعة، قرارا بتأجيل إطلاق صاروخ "بروتون-إم" الذي سيحمل مسبار Spektr-RG إلى مداراته الكونية.

وجاء في بيان صادر عن وكالة "روس كوسموس" الفضائية الروسية "لقد تقرر تأجيل إطلاق صاروخ (بروتون-إم) من قاعدة بايكونور حيث من المفترض أن يحمل في 12 يوليو الجاري مسبار Spektr-RG إلى الفضاء، وما تزال عمليات التحقق من الصاروخ ومعداته ووحدة التعجيل DM-03 الخاصة به مستمرة".

و ذكرت مصادر لوكالة "نوفوستي" الروسية أن عملية إطلاق الصاروخ التي كانت مقررة في 12 يوليو الجاري من المحتمل أن تؤجل لمدة يوم لزيادة التحقق من سلامة معداته.

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وكان من المزمع أن ينطلق الصاروخ من قاعدة "بايكونور" الفضائية يوم الجمعة 21 يونيو 2019 في تمام الساعة 15:17 بتوقيت موسكو، لكن عملية الإطلاق أجلت حتى الـ 12 من يوليو الجاري، إلى الساعة 15:31 بتوقيت موسكو، واليوم تقرر تأجيل إطلاقه من جديد.

أما مسبار Spektr-RG الذي سيحمله إلى الفضاء فقد طوّر في إطار مشروع مشترك روسي-ألماني، ليعمل على رسم خريطة تفصيلية للسماء والنجوم والأجرام السماوية بالاعتماد على تقنيات خاصة تعمل بالأشعة السينية.

المصدر: نوفوستي